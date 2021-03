DJ MÄRKTE EUROPA/DAX weiter auf Rekordjagd - Conti aus der Spur

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstag nach oben. Der DAX setzt die am Montag eingeleitete Rekordjagd fort, er gewinnt 0,5 Prozent auf 14.458 Punkte und liegt damit nur knapp unter seinem neuen Allzeithoch bei 14.464. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,7 Prozent auf 3.789 Punkte und markiert neue Jahreshochs. Positiv ist, dass sich nun auch die Technologiewerte und die Versorger dem Aufschwung wieder anschließen, sie hatten zuletzt unter den steigenden Renditen gelitten. Vom Umfeld kommt nun aber kein Störfeuer mehr. Die Rendite der Langläufer kommen nach dem jüngsten Anstieg wieder etwas zurück, und der Euro stabilisiert sich an der Marke von 1,19 Dollar. Die wieder fallenden Renditen lösen bei den Aktien der Banken noch ein paar Gewinnmitnahmen aus, ihr Stoxx-Branchenindex liegt nach der jüngsten Rally 1,8 Prozent im Minus.

Conti aus der Spur

Der Kurs der Continental-Aktie bricht um 7,6 Prozent ein. Der Vorstand legte am Morgen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 vor, wobei einige der Kennzahlen unterhalb der aktuellen Analystenschätzungen ausfielen. Continental rechnet zwar mit einem Umsatzplus und einer Verbesserung der Margen. Die Erlöse sollen sich auf rund 40,5 Milliarden bis 42,5 Milliarden Euro verbessern. Die bereinigte EBIT-Marge wird voraussichtlich zwischen rund 5 und 6 Prozent liegen. Eine deutliche Abweichung liegt vor allem bei der Marge vor, hier liegt der Konsens der Analysten mit 6,8 Prozent deutlich über dem Ausblick des Unternehmens

Einer der großen Gewinner im DAX sind erneut Deutsche Post. Der Kurs steigt um 3,2 Prozent. Der Logistiker will nun bis 2023 unter anderem den operativen Gewinn auf mehr als 6 Milliarden Euro steigern. Der Konzern, der 2020 schon operativ deutlich die jüngste Prognose übertroffen hat, hat auch unter dem Strich signifikant mehr verdient. Die Mittelfristziele für den Zeitraum 2021 bis 2023 bewegen sich im Rahmen der Markterwartungen.

Vantage Towers treibt Vodafone in die Höhe

Vodafone ziehen um 1,7 Prozent an. Vodafone und sein europäisches Mobilfunkmast-Geschäft Vantage Towers haben die Preisspanne für das geplante Börsendebüt auf 22,50 bis 29,00 Euro je Aktie festgelegt. Damit dürfte die Gesamtmarktkapitalisierung von Vantage Towers zwischen 11,4 und 14,7 Milliarden Euro liegen. Vodafone strebt mit dem Basisangebot einen Bruttoerlös von 2 Milliarden Euro aus dem Verkauf von bis zu 88,88 Millionen Aktien an. Der Angebotszeitraum startet am Dienstag und soll am oder um den 17. März 2021 enden.

Die Aktie von Eni notiert in Mailand kaum verändert. Hier verweist die DZ Bank auf unbestätigten Meldungen, denen zufolge der italienische Mineralöl- und Energiekonzern das Retail-Geschäft sowie das Erneuerbare-Energien-Portfolio (EE) an die Börse bringen könnte. Mit dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung von 20 bis 30 Prozent könnten die Mittel zur Finanzierung der Energiewende erlöst werden. Der Wert dieser Aktivitäten solle sich demnach auf rund 10 Milliarden Euro belaufen. Die zu listende Einheit dürfte der Meldung zufolge bis Juni 2021 operativ sein und 2022 an die Börse gebracht werden.

Für die Aktie von JDE Peet's geht es an der Börse in Amsterdam um 6 Prozent nach unten. Der niederländische Kaffee- und Teehersteller erwirtschaftete 2020 einen Nettogewinn von 308 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartung lag. Die Jefferies-Analysten verweisen auf den Ausblick. Das Unternehmen erwartet ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent, "unter der Annahme einer moderaten Erholung im Außer-Haus-Geschäft". Hier liegt der Konsens mit 4,6 Prozent im oberen Bereich. Das organische EBIT-Wachstum wird im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, hier prognostizieren die Analysten im Mittel ein Plus von 7,7 Prozent und liegen damit deutlich darüber.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.785,94 0,60 22,70 6,57 Stoxx-50 3.247,33 0,48 15,64 4,47 DAX 14.461,05 0,56 80,14 5,41 MDAX 31.668,87 1,14 357,94 2,83 TecDAX 3.322,34 2,16 70,30 3,41 SDAX 15.150,74 1,34 200,74 2,61 FTSE 6.717,89 -0,02 -1,24 4,00 CAC 5.924,99 0,37 22,00 6,73 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,32 -0,05 -0,56 US-Zehnjahresrendite 1,53 -0,07 -1,15 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Uhr Mo,17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1907 +0,49% 1,1876 1,1862 -2,5% EUR/JPY 129,35 +0,23% 129,28 129,09 +2,6% EUR/CHF 1,1069 -0,27% 1,1096 1,1095 +2,4% EUR/GBP 0,8551 -0,27% 0,8561 0,8583 -4,3% USD/JPY 108,64 -0,26% 108,87 108,83 +5,2% GBP/USD 1,3924 +0,77% 1,3871 1,3820 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,5209 -0,46% 6,5340 6,5453 +0,3% Bitcoin BTC/USD 54.470,50 +5,57% 53.703,50 51.072,94 +87,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,39 65,05 -1,0% -0,66 +32,2% Brent/ICE 68,11 68,24 -0,2% -0,13 +31,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.717,83 1.684,50 +2,0% +33,33 -9,5% Silber (Spot) 26,00 25,13 +3,5% +0,87 -1,5% Platin (Spot) 1.174,80 1.140,00 +3,1% +34,80 +9,8% Kupfer-Future 4,00 4,10 -2,4% -0,10 +13,8% ===

