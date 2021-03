Die Aktie von BioNTech kann nach der deutlichen Korrektur in den vergangenen Tagen am heutigen Dienstag wieder kräftig zulegen. Am Nachmittag geht es auf der Handelsplattform Tradegate rund vier Prozent nach oben auf 79,40 Euro. Die Aktie profitiert dabei insbesondere von guten News zur Wirksamkeit des in Kooperation mit Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs bei Mutationen.Der Impfstoff der Partner BioNTech und Pfizer zeigt in einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...