Berlin (pta039/09.03.2021/16:50) - Der Jahresüberschuss der Deutschen Grundstücksauktionen AG hat sich nach Steuern für das Kalenderjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von ca. TEUR 494 auf ca. TEUR 2.052 verbessert.

Hauptgrund für das stark verbesserte Ergebnis ist, dass die Deutsche Grundstücksauktionen AG aufgrund von höheren Umsätzen im zweiten Halbjahr 2020 und dabei insbesondere in der September-Auktion ein sehr gutes Betriebsergebnis von + 1.063 TEUR nach - 671 TEUR im Vorjahr erzielt hat.

Bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG war angesichts eines außergewöhnlichen Einzelobjektumsatzes von EUR 9,89 Mio. im September 2020 mit einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis gerechnet worden, die jetzt ermittelten, vorläufigen Zahlen liegen aber über der Markterwartung. Damit wird auch der Dividendenvorschlag, den http:// www.wirtschaftslexikon24.com/d/vorstand/vorstand.htm und http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/aufsichtsrat/ aufsichtsrat.htm in Ihrer Sitzung am 21. April 2021 festlegen und der http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/ hauptversammlung/hauptversammlung.htm am 25. Juni 2020 zum Beschluss vorlegen werden, deutlich über der Markterwartung von EUR 1,00 liegen.

