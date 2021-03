Gestern noch tief im Minus, heute wieder im Aufwind: Der von der Branchenrotation gebeutelte Tech-Sektor startet am Dienstag einen Rebound-Versuch. Mit einem Plus von 3,5 Prozent kann der technologielastige Nasdaq die Verluste vom Vortag mehr als ausgleichen und zur positiven Stimmung am US-Gesamtmarkt beitragen. Als einer der größten Gewinner legt die Aktie von Tesla dabei wieder mehr als zehn Prozent zu. Zuvor hatten die Papiere des E-Auto-Pionieres an fünf Verlusttagen in Folge mehr als 20 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...