Altasciences, ein im Bereich frühklinischer Studien tätiges, voll integriertes Institut für Auftragsforschung und Auftragsproduktion (CRO/CDMO), hat mit der Erweiterung seiner CDMO-Anlage in Philadelphia (Pennsylvania) begonnen. Das zusätzliche Gebäude auf einer Fläche von 35.000 Quadratfuß liegt direkt neben dem aktuellen Standort und wird vollständig renoviert, um den wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Die erste Bauphase mit Lager und cGMP-Produktionsanlagen wird voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Das neue Gebäude mit 24 Fuß hohen Decken wird so bemessen sein, dass es ein rund 8.750 Quadratfuß großes Lager, einen rund 8.750 Quadratfuß großen Fertigungsbereich der Klasse C/D und einen 17.500 Quadratfuß großen, kundenspezifischen cGMP-Fertigungsbereich umfasst.

"Mit dieser Erweiterung sind wir hervorragend aufgestellt, um die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin erfüllen zu können und an der Spitze der pharmazeutischen Produktionstechnologie zu bleiben. Wir freuen uns auf den Abschluss dieses ehrgeizigen Projekts in den kommenden Monaten ", so Ben Reed, Vice President, Manufacturing, bei Altasciences.

Altasciences hat die CDMO-Anlage in Philadelphia im Februar 2020 erworben und das neue Gebäude im Dezember 2020 gekauft.

Über Altasciences

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes, mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit einem bewährten, flexiblen Konzept für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien unterstützt, darunter mit Formulierungs-, Herstellungs- und Analysediensten. Seit über 25 Jahren kooperiert Altasciences mit Sponsoren, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Wirksamkeitsnachweise, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

