DJ XETRA-SCHLUSS/DAX weiter auf Rekordkurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es auch am Dienstag nach oben. Die Stimmung unter den Investoren ist gut, bei einigen nahezu euphorisch. Anleger setzen darauf, dass das Impfen gegen den Corona-Virus an Fahrt gewinnt und in Folge die Mobilität weiter zunimmt und die Konsumnachfrage steigt. Im Hinblick auf die "Normalisierung" wurden Konsumwerte gekauft. Zudem gibt es Nachrichten, dass Vertreter aus den USA und China ein Treffen planen, was als erster Schritt für zukünftige Gespräche zwischen den beiden Weltmächten interpretiert wird. Am Donnerstag findet das Treffen der Europäischen Zentralbank statt, spätestens dann dürfte der Blick wieder in Richtung Zinsentwicklung und Inflation gelenkt werden. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 14.438 Punkten, das Rekordhoch liegt nun bei 14.476 Zählern. Auch Technologiewerte stiegen in der Gunst der Investoren, so legte der TecDAX nach dem jüngsten Abverkauf gleich um 1,7 Prozent zu.

Continental enttäuscht beim Ausblick

Bei den Einzelwerten sorgte die Berichtssaison für die Impulse. Continental verschreckte nach einem erneut hohen Verlust und dem Dividendenausfall die Investoren mit einem vorsichtigen Ausblick für das Gesamtjahr. Der Autozulieferer rechnet 2021 zwar mit höheren Umsätzen und Margen. Die Ausgangsbasis ist wegen der Belastungen der Pandemie allerdings niedrig. Analysten hatten dem Konzern aus Hannover insbesondere im Autozuliefergeschäft mehr zugetraut. Die Aktie verlor knapp 8 Prozent.

Positiv wurde dagegen der Ausblick der Deutschen Post (+3,0%) gewertet. Sie will ihren operativen Gewinn bis 2023 auf mehr als 6 Milliarden Euro steigern und ist für das laufende Jahr optimistischer als im Januar. Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, beruht diese Prognose auf der Annahme, dass die Online-Bestellungen auch dann hoch bleiben, wenn sich die Zuwachsraten im Jahresverlauf mit dem Abflauen pandemiebedingter Geschäftsschließungen "normalisieren".

Fuchs Petrolub gaben um 5,5 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auch hier auf den Ausblick des Unternehmens. Fuchs Petrolub rechnet dieses Jahr mit Gegenwind durch gestiegene Rohstoffkosten, was sich im Ergebnis niederschlägt. Die Aktie von Symrise beendete den Handel knapp behauptet. Hier hielten sich die positiven und negativen Nachrichten die Waage. Während die 2020er Zahlen überzeugten, wurde der Ausblick auch hier vorsichtig bewertet.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.437,94 +0,40% +5,24% DAX-Future 14.456,00 +0,41% +5,84% XDAX 14.458,90 +0,70% +5,78% MDAX 31.623,80 +1,00% +2,69% TecDAX 3.307,49 +1,71% +2,95% SDAX 15.200,41 +1,68% +2,95% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,17 32 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 15 0 5.321,8 107,9 109,1 MDAX 40 19 1 1.350,5 57,8 53,5 TecDAX 28 2 0 1.335,4 48,0 41,8 SDAX 51 16 3 249,5 12,2 14,2 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2021 11:57 ET (16:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.