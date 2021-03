Die deutschen Autobauer Daimler und BMW verkaufen einen Teil ihres gemeinsam Mobilitätsgeschäfts Your Now. Die Park-App Park Now geht an Easypark. Eineinhalb Jahre, nachdem Daimler und BMW ihre Mobilitätsdienste unter dem Dach von Your Now gebündelt haben, wird die erste der fünf Säulen verkauft. Die Park-App Park Now, über deren möglichen Verkauf schon im Oktober spekuliert wurde, geht jetzt an den schwedischen Konkurrenten Easypark. Zum Kaufpreis äußerten sich die Beteiligten nicht. Zuvor hieß es, dass Park Now einige Hundert Millionen ...

