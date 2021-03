(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.03.2021 - Technologiewerte zeigen sich am Dienstag fester, der TecDAX kann seine Vortagesgewinne kräftig ausweiten. SLM Solutions ziehen nach Fusionsgerüchten massiv an. Der DAX klettert um 0,5 Prozent auf 14.458 Punkte, gestützt von Delivery Hero, RWE und Infineon. Auf der anderen Seite stehen Continental, Deutsche Bank und Covestro. Der MDAX verbessert sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...