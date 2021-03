DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

NanoRepro AG erhält Großauftrag über rd. 170 Mio. EUR vorbehaltlich Marktzulassung durch die BfArM



09.03.2021 / 19:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NanoRepro AG erhält Großauftrag über rd. 170 Mio. EUR vorbehaltlich Marktzulassung durch die BfArM - Exklusive Partnerschaft mit VIROMED GmbH für "NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen Schnelltest (Viromed) Vorderer Nasenabstrich" - Erhöhung des Auftragsvolumens für Sars-CoV-2-Antigen-Schnelltests um weitere rd. 170 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2021 - Erhöhung des Auftragsvolumens steht unter dem Vorbehalt der Zulassung des SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) aus dem vorderen Nasenabstrich für die Verwendung durch Endverbraucher durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Marburg, 9. März 2021. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6) hat heute mit der VIROMED GmbH eine exklusive Partnerschaft für den Vertrieb des "NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) Vorderer Nasenabstrich " in Deutschland abgeschlossen. Die VIROMED GmbH hat im Rahmen der heute vereinbarten Partnerschaft ihr Bestellvolumen für das Gesamtjahr 2021 vorbehaltlich der Zulassung des "NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) Vorderer Nasenabstrich" deutlich erhöht. Die NanoRepro AG hatte am 25. Februar 2021 bereits einen Auftrag mit einem Bestellvolumen von 30 Mio. EUR und Abnahmeverpflichtung innerhalb der nächsten 12 Wochen ohne Nennung des Partners bekanntgegeben. Der Vertrag mit der VIROMED GmbH beinhaltet nun für das Gesamtjahr 2021 eine Erhöhung des Bestellvolumens mit Abnahmeverpflichtung auf insgesamt rd. 200 Mio. EUR. Die Erhöhung des Bestellvolumens mit Abnahmeverpflichtung steht unter dem Vorbehalt, dass der "NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) Vorderer Nasenabstrich" durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für die Verwendung durch Endverbraucher zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung für den "NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) Vorderer Nasenabstrich" wurde von Seiten der NanoRepro AG bereits bei der BfArM eingereicht. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass die Zulassung in Kürze erfolgen wird. Im Falle der Zulassung wird die NanoRepro AG bis Ende 2021 in Deutschland ausschließlich die VIROMED GmbH mit dem "NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) Vorderer Nasenabstrich" beliefern.

09.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de