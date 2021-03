Fahmi Quadir gründete 2018 den Hedgefonds Safkhet und sie nahm als einer der ersten Wirecard ins Visier - ihre bislang größte Wette als Shortsellerin und die finanziell erfolgreichste. Die New Yorker Hedgefonds-Managerin berichtete im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages darüber, dass die Finanzaufsicht Bafin jeden persönlichen Kontakt zu ihr verweigerte - obwohl sie schon frühzeitig auf die Machenschaften des Zahlungsdienstleisters hinwies. Sandra Navidi, Autorin des Bestseller "Superhubs - wie die Finanzelite die Welt regiert" berichtet im Gespräch mit wallstreet:online tv von den Hedgefonds-Managern und Shortsellern in New York. Sie weiß, wie sie ticken, wie sie denken und wie die Welt der Shortseller an der Wallstreet aussieht. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV ?? und verpasse kein Video mehr. ?? https://bit.ly/3rWyJQg ?? Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ ?? Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ ?? Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline ?? Twitter: https://twitter.com/wotwitt