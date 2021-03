Mainz (ots) - Als vor zehn Jahren die Erde in Japan bebte und einen Tsunami auslöste, der vermutlich mehr als 18000 Menschen das Leben kostete, da reichten die Schockwellen bis nach Deutschland. Denn die Naturgewalten lösten eine Reaktorkatastrophe aus, die Erinnerungen an 1986 zurückrief, als in Tschernobyl ein Reaktor explodierte und halb Europa verstrahlte. Nirgendwo hat die Havarie von Fukushima die Energiepolitik derart verändert wie hierzulande, schon gar nicht in Japan. Dort hält man unverdrossen an dem Brennstoff fest, der vermeintlich zuverlässig und unerschöpflich Strom liefert, aber im Falle eines Unfalls ein Höllenfeuer entfachen kann. In Deutschland hat Fukushima der Atomenergie den Stecker gezogen - glücklicherweise. Hatte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung gerade noch eine Lebensverlängerung für die deutschen Reaktoren beschlossen, folgte im Mai 2011 die Kehrtwende zum Ausstieg: Nun wird 2022 wohl das letzte deutschen AKW vom Netz genommen. Es gibt neuerdings vermehrt Stimmen, die das mit Blick auf die Klimaerwärmung für einen Fehler halten. Und wären strahlende Atome wirklich die einzige Quelle, mit der es gelingen kann, die zerstörerischen CO2-Emissionen zu reduzieren, dann müssten wir darüber ernsthaft nachdenken. Aber so ist es eben nicht: Wind und Sonne stehen im Überfluss als Alternativen zu Kohle und Öl bereit. Die Atomenergie wird dafür nicht gebraucht. Sie ist irre teuer, man denke nur an die ungelöste Entsorgungsfrage. Und sie ist letztlich unbeherrschbar. Wer daran zweifelt, möge nach Fukushima und Tschernobyl schauen.



