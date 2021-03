Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. März: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (Call 10.00 h) 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:00 CHE: Mikron, Jahreszahlen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (12.00 Investoren- und Medientag mit Präsentation der Strategie 2025) 08:00 DEU: Traton, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...