Der DAX hat am Dienstag mit 14.475 Punkten die nächste Bestmarke folgen lassen. Anders als noch zuletzt wurden nun die jüngst ins Stocken geratenen Corona-Gewinneraktien wieder zum Zugpferd. Am Vortag hatten eher zyklische Werte diese Rolle inne wegen der erwarteten Konjunkturerholung. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 14.437,94 Punkte. In der zweiten Börsenreihe brachte es der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen mit 31.623,80 Punkten letztlich ...

