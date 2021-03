Volle Fahrt voraus im DAX hiess es auch heute. Die Verlierer vom Montag ziehen heute nach. Welche waren das? Erfahren Sie mehr dazu im LS-X-Marktbericht vom Abend. Fortsetzung der Rallye am Dienstag Nach dem euphorischen Wochenstart mit einem neuen Rekordhoch beließ es der DAX am Morgen bei einer kleinen Konsolidierung. Daniel Saurenz kommentierte dies mit den Worten "es war eine Frage der Zeit" und bereitete uns so auf den Handelstag entsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...