Sonos hat mit dem Roam seinen bisher kleinsten Smartspeaker vorgestellt, der auch unterwegs genutzt werden kann. Er lässt sich gleichzeitig sowohl per WLAN als auch Bluetooth nutzen und erinnert optisch ein wenig an einen UE-Boom. Der Sonos Roam kann als kleinere, leichtere und smartere Variante des 2019 angekündigten Move betrachtet werden. Der neue Speaker soll ab April für 179 Euro in den Handel kommen. Das steckt drin, das soll er können. Sonos Roam: Der Smartspeaker für überall Der Sonos Roam in Weiß. (Bild: Sonos) "Mit dem Roam wollten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, den einzigartigen Sonos-Sound ...

Den vollständigen Artikel lesen ...