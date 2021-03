Unser Dax hat sich zum Dienstag nun in die Stratosphäre vorgearbeitet und da kaum was anbrennen lassen. Gut 100p höher geschlossen als am Vortag und unten raus kaum Freiraum gelassen, da sollten auch zum Mittwoch nochmal neue Hochs eingeplant werden. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15000, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, ...

