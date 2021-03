Eugene Fama ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Markteffizienzhypothese. In einem Interview gab er Einblicke in seine Ansichten zum GameStop-Hype, Spekulationsblasen und warum Anleger nicht auf einzelne Aktien setzen sollten.? Eugene Fama als einer der Wegbereiter der Markteffizienzhypothese? Aktiv gemanagte Investmentfonds - reine Geldverschwendung?? Investment in individuelle Aktien bleibt GlücksspielWirtschaftsnobelpreisträger Eugene Fama forscht seit mehr als 50 Jahren an den ...

