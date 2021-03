Continental sieht nach milliardenschweren Abschreibungen und hohen Restrukturierungskosten wieder Licht am Ende des Tunnels. "Der Tiefpunkt liegt hinter uns. Das wirtschaftliche Umfeld gewinnt an Fahrt", sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer am Dienstag bei der Präsentation der Bilanz 2020.

Den vollständigen Artikel lesen ...