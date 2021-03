TAGESVORSCHAU: Termine am 10. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 CHE: Mikron, Jahreszahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (12.00 Investoren- und Medientag mit Präsentation der Strategie 2025) 08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen

11:00 DEU: Bankenverband VÖB, Pressekonferenz Kapitalmarktprognose 11:00 DEU: Brain Technology, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: DSGV, Bilanz-Pk (online)

18:30 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

22:02 USA: Oracle, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: MTU, Geschäftsbericht

DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

DEU: Bayer, Capital Markets Day (bis 11.03.21)

ESP: Inditex, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 BGR: Industrieproduktion 01/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 01/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 02/21

14:30 USA: Realeinkommen 02/21

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bitkom, Online-Pressekonferenz: "Ein Jahr Corona: Wie hat die Pandemie unseren Alltag digitalisiert?" mit Bitkom-Präsident Achim Berg DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin 10:40-10:55 ITB Keynote Speech: Changing Customers? Needs - Globale Umfrage 11:00-11:30 Pressekonferenz Norwegian Cruise Line

12:25-12:55 ITB Podiumsdiskussion: Pauschalreise im Umbruch: Umtauschrechte, Flextarife, neue Anzahlungsregeln - was bleibt nach Corona? Unter anderem mit Tui, DER, Studiosus 11:00 DEU: Digitale Pressekonferenz: Der deutsche Fahrrad- und E-Bike Markt 2020 °

