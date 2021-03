DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. März

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Jahresergebnis (12:00 virtuelle BI-PK), Düsseldorf *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Essen 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Duisburg *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (11:30 Bekanntgabe der Mittelfristziele und -strategie im Rahmen des virtuellen Investoren- und Medientages), Herzogenaurach 08:00 DE/Destatis, Inlandstourismus Januar *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm *** 08:55 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Linke-Fraktionsvize De Masi, FDP-Finanzsprecher Toncar und Grünen-Finanzexperte Bayaz, PK zu Zwischenbilanz des Untersuchungsausschusses Wirecard, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK (digital) zur Kapitalmarktprognose 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), BI-PK (per Videokonferenz) der Sparkassen-Finanzgruppe 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Bayer AG, virtueller Kapitalmarkttag (bis 11.3.) mit Strategie-Update *** 14:30 US/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Februar *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:30 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand *** 22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores *** - DE/Traton SE, Jahresergebnis, München - DE/Kronberger Kreis, Vorstellung der Studie "Die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank" - DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht 2020, München ===

