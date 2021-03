Der amerikanische Energieversorger American Electric Power Company Inc. (ISIN: US0255371017, NYSE: AEP) schüttet am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 74 US-Cents je Aktie aus. Record date war der 10. Februar 2021. Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 2,96 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 80,60 US-Dollar ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,68 Prozent (Stand: 9. März 2021). ...

