Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - Institute of Directors India würdigt herausragende Leistungen von Unternehmen



Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde mit dem Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance 2020 in einer nationalen Kategorie (IT-Sektor) ausgezeichnet.



Die jährlichen Golden Peacock Awards (http://goldenpeacockaward.com/), die 1991 vom Institute of Directors (

Original-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133621/4859718

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de