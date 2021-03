Von Guillaume Brisset, Partner und Fondsmanager bei Clartan Associés Die Anleger gehen mit der konstruktiven Grundhaltung, die sie schon seit einigen Monaten begleitet, in den März. Nämlich mit der Aussicht auf einen baldigen, wenn nicht gar unmittelbaren Ausweg aus der Pandemie dank Impfstoffen. Beschleunigte Erholung in Europa in der zweiten Jahreshälfte Noch ist die Mobilität ...

