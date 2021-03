The following instruments on XETRA do have their first trading 10.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.03.2021Aktien1 CA00143Y1034 AI/ML Innovations Inc.2 JE00BMDZN391 TP ICAP Group PLC3 GB00BLD8ZL39 4basebio UK Societas4 FI4000301585 Enersense International OYJ5 DK0061123312 FluoGuide A/S6 IT0005429227 Igeamed S.p.A.7 DK0061417144 Nexcom A/S8 IT0005373789 Philogen S.p.A.9 CA02156G1028 Altius Renewable Royalties Corp.10 CA14965K1093 CAVU Mining Corp.11 CA3804731089 Golcap Resources Corp.12 CA93401G1046 Waraba Gold Ltd.13 GB00BMVQDZ64 Auction Technology Group PLC14 FR0000061137 Burelle S.A.15 FR0000072894 Cast S.A.16 FR0000060303 Covivio Hotels S.C.A.17 CA30957Q1028 Farmers Edge Inc.18 FR0000034894 Gaumont S.A.19 FR0000061459 Gerard Perrier Industrie S.A.20 FR0000066540 Herige S.A.21 FR0000071797 Infotel S.A.22 FR0000066607 Lacroix Group S.A.23 FR0000032302 Manutan International S.A.24 US67181A1079 Oak Street Health Inc.25 FR0000075392 Orapi S.A.26 FR0000038465 Passat S.A.27 FR0000054199 S.T. Dupont S.A.28 FR0000034548 Union Financière de France Banque (Ufifrance) S.A.29 FR0013143872 Witbe30 FR0000031023 Électricité de Strasbourg S.A.Anleihen1 XS2315673058 Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.2 US91282CBR16 United States of America3 DE000DD5AVX8 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000DD5AVV2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 DE000DD5AVW0 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 DE000LB13W29 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2CZG9 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000NLB3QJ8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB3PX1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB3PY9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 FR0014002FB7 BPCE SFH12 FR0014002FC5 BPCE SFH13 US29278NAP87 Energy Transfer Operating L.P.14 USU4328RAG93 Hilton Domestic Operating Company Inc.15 CH0598928759 Swiss Life AG16 US15189XAW83 Centerpoint Energy Houston Electric LLC17 EU000A1Z99N4 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]18 XS2307437629 Alpha Bank A.E.19 DE000HLB20L0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB20C9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 USU65478BT21 Nissan Motor Acceptance Corp.