DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Adidas hat ein turbulentes Jahr hinter sich, in dem das Covid-19-Virus einiges durcheinander brachte. Die Ankündigung der Strategie 2021-2025 verschob sich von November auf März. Behördlich verordnete Geschäftsschließungen blockierten monatelang den Verkaufskanal Nr. 1 für Sportartikel, so dass der DAX-Konzern seit dem zweiten Quartal nur noch auf Sicht und ohne Prognose für das Gesamtjahr fährt. Zudem sah es lange nach einem Dividendenausfall aus. Hier hat Adidas vor Kurzem die Kurve gekriegt. Dominieren wird am 10. März die Strategie bis 2025, die der Vorstand vorstellen will. Eine Weiche hat CEO Kasper Rorsted schon gestellt: Reebok soll verkauft werden. Die Pläne werden sich also allein auf die Marke Adidas konzentrieren. Erwartet werden margenverbessernde E-Commerce-Initiativen und Innovationen, die das Thema Nachhaltigkeit und Recycling voranbringen. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Umsatz 5.478 -6% 21 5.838 Betriebsergebnis 199 -65% 19 573 Erg vor Steuern 162 -28% 3 227 Ergebnis nach Steuern* 127 -30% 13 181 Ergebnis je Aktie unverwässert* 0,67 -27% 15 0,92 Ergebnis nach Steuern/Dritten** 31 -81% 6 167

* fortgeführte Geschäftsbereiche

** fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BRENNTAG (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Umsatz 11.720 -9% 8 12.822 Rohertrag 2.797 -1% 3 2.822 Operatives EBITDA 1.034 +3% 8 1.002 Ergebnis nach Steuern/Dritten 454 -3% 6 467 Ergebnis je Aktie 2,94 -3% 6 3,02 Dividende je Aktie 1,29 +3% 8 1,25

Weitere Termine:

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Duisburg

08:00 DE/Traton SE, Jahresergebnis, München

08:55 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna

14:00 DE/Bayer AG, virtueller Kapitalmarkttag (bis 11.3.) mit

Strategie-Update

18:30 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand

22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht 2020, München

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm - US 14:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Volumen von 2,0 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 3,0 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 (offenes Volumen) Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 (offenes Volumen) 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2031 im Volumen von 800 Mio GBP 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 4,0 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,0 bis 1,25 Mrd EUR, davon: 0,70-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 0,475-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.399,00 -0,32 S&P-500-Indikation 3.860,50 -0,34 Nasdaq-100-Indikation 12.732,50 -0,38 Nikkei-225 29.036,56 0,03 Schanghai-Composite 3.374,57 0,45 +/- Ticks Bund -Future 171,32 7 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 14.437,94 0,40 DAX-Future 14.445,00 0,63 XDAX 14.446,90 0,61 MDAX 31.623,80 1,00 TecDAX 3.307,49 1,71 EuroStoxx50 3.786,05 0,61 Stoxx50 3.250,46 0,58 Dow-Jones 31.832,74 0,10 S&P-500-Index 3.875,44 1,42 Nasdaq-Comp. 13.073,83 3,69 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,25 +40

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Der DAX wird an der Marke von 14.400 Punkten erwartet. "Nach dem Ausbruch auf neue Allzeithochs dürften Rücksetzer schnell zum Kauf genutzt werden", sagt ein Marktteilnehmer. Konsolidierungsansätze seien zwar jederzeit möglich, dürften aber schnell verkümmern. Spätestens am Donnerstag dürften sich die Marktteilnehmer auch zunehmend auf den großen Verfall in der kommenden Woche positionieren: "Das wirkt in der Regel trendverlängernd, und in diesem Fall damit eher nach oben", sagt er. Überraschungspotenzial kommt noch von der EZB-Sitzung am Donnerstag. Am Anleihenmarkt bewegt sich nur noch wenig, obwohl der leichte Rückgang der Ölpreise die Stimmung im Verlauf noch stützen könnte. Im DAX dürfte ein neues Hoch über 14.476 einen Test der 14.500er Marke nach sich ziehen. Am Nachmittag stehen dann die US-Verbraucherpreise im Blick.

Rückblick: Der DAX setzt die Rekordjagd fort, der Euro-Stoxx-50 markierte neue Jahreshochs. Positiv war, dass sich auch die Technologiewerte und die Versorger dem Aufschwung wieder anschlossen, sie hatten zuletzt unter den steigenden Renditen gelitten. Die wieder fallenden Renditen lösten bei den Banken-Aktien Gewinnmitnahmen aus, ihr Stoxx-Branchenindex lag nach der jüngsten Rally 1,1 Prozent im Minus. Vodafone zogen 1,3 Prozent an. Vodafone und sein europäisches Mobilfunkmast-Geschäft Vantage Towers legten die Preisspanne für das geplante Börsendebüt auf 22,50 bis 29,00 Euro je Aktie fest. Damit dürfte die Gesamtmarktkapitalisierung von Vantage Towers zwischen 11,4 und 14,7 Milliarden Euro liegen. Die Aktie von Eni notiert knapp behauptet. Hier verwies die DZ Bank auf unbestätigte Meldungen, denen zufolge der Mineralöl- und Energiekonzern das Retail-Geschäft sowie das Erneuerbare-Energien-Portfolio an die Börse bringen könnte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Anleger setzten darauf, dass die Impfungen an Fahrt gewinnen und in der Folge die Mobilität weiter zunimmt und die Konsumnachfrage steigt. Im Hinblick auf die "Normalisierung" wurden Konsumwerte gekauft. Continental (-8,0%) verschreckte nach einem erneut hohen Verlust und dem Dividendenausfall mit einem vorsichtigen Ausblick für das Gesamtjahr. Deutsche Post legten um 3,0 Prozent zu. Der Logistiker will bis 2023 unter anderem den operativen Gewinn auf mehr als 6 Milliarden Euro steigern. Der Konzern hat auch unter dem Strich signifikant mehr verdient. Fuchs Petrolub gaben 5,5 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf den Ausblick. Das Unternehmen rechnet 2021 mit Gegenwind durch gestiegene Rohstoffkosten. Die Aktie von Symrise beendete den Handel knapp behauptet. Hier hielten sich die positiven und negativen Nachrichten die Waage. Während die 2020er Zahlen überzeugten, wurde der Ausblick auch hier vorsichtig bewertet.

XETRA-NACHBÖRSE

An einem nachrichtenarmen Abend behaupteten sich die Kurse überwiegend. Infineon legten nachbörslich um weitere 1,2 Prozent zu, nachdem sie auf Xetra schon um 4 Prozent vorgerückt waren. Unterstützung kam von den US-Chipwerten, die ihre Verluste vom Vortag mehr als nur wettmachten. Unter den Nebenwerten wurden Steico 0,5 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hatte die Schaffung neuer Produktionskapazitäten am polnischen Standort Gromadka angekündigt.

USA / WALL STREET

Fester - Konjunkturoptimismus und sinkende Anleiherenditen haben die US-Börsen am Dienstag nach oben getrieben. Die wegen ihres hohen Fremdkapitalanteils besonders zinssensitiven Technologiewerte machten ihre Vortagesverluste mehr als wett. Der breite Markt profitierte von der Erwartung, dass das Konjunkturpaket der US-Regierung auch die letzte Hürde nehmen und bald in die Tat umgesetzt werden könne. Der Covid-19-Impfstoff von Biontech (+6,9%) und Pfizer (+0,3%) zeigt nach einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie eine Neutralisierung der brasilianischen Virus-Mutation. Navistar (-0,3%) verzeichnete im ersten Geschäftsquartal aufgrund gesunkener Umsätze einen höheren Verlust. T-Mobile US (-0,6%) wird Online-Aktivitäten ihrer Mobilfunkkunden künftig automatisch für werbliche Zwecke nutzen. Kunden müssen ausdrücklich widersprechen, wenn sie dies nicht wollen. Stitch Fix brachen nach enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen und einem gesenkten Ausblick um 28 Prozent ein. Shift Technologies (+5,3%) profitierten

