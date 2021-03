Um mit dem Investieren in britische Aktien zu beginnen, braucht man keine riesige Geldsumme. Manchmal hat man eine kleine oder große Summe und beschließt, sie in britische Aktien zu investieren. Wenn ich jetzt 1.000 Pfund hätte, um in britische Aktien zu investieren, würde ich folgendes tun. Risikomanagement Wenn ich 1.000 Pfund hätte, würde ich nicht wollen, dass es durch die Gebühren der Broker aufgefressen wird, weil ich es sehr breit streue. Ich würde versuchen, einen Broker mit konkurrenzfähigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...