Der Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) peilt nach Verlusten im vergangenen Jahr für 2021 deutlich steigende Ergebnisse an. Operativ (Ebitda) und vor wesentlichen Sondereffekten stehe für 2020 ein Ergebnis von 111 Millionen Euro in den Büchern nach 124 Millionen im Vorjahr, teilte der Duisburger Konzern am Mittwoch mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...