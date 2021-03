Die LEG Immobilien AG hat das Jahr 2020 besser abgeschlossen als erwartet und ihre Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Der FFO I lag im vergangenen Jahr mit 383,2 Mio. Euro um 12,3 % über dem Vorjahresniveau. Als wesentliche Treiber für den Zuwachs nannte LEG den Anstieg der Nettokaltmieten durch Zukäufe und maßvolles Mietwachstum, eine deutlich verbesserte Vermietungsquote, eine erneut reduzierte Verwaltungskostenquote und eine weitere Verringerung der durchschnittlichen Finanzierungskosten. Die Aktionäre sollen mit einer höheren Dividende an der guten Geschäftsentwicklung beteiligt werden: Der MDAX-Konzern will für 2020 eine Dividende von 3,78 Euro je Aktie vorschlagen. Im Jahr zuvor hatte es 3,60 Euro je Aktie gegeben. An der Prognose für das laufende Jahr hält LEG fest. Demnach soll der FFO I weiter auf 410 bis 420 Mio. Euro steigen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

LEG IMMOBILIEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de