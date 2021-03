ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Uniper nach Jahreszahlen von 27 auf 29,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Arie passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Energiekonzern an. Das höhere Kursziel bei bestätigtem Votum impliziere, dass der jüngste Anstieg des Aktienkurses angemessen sei./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 22:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 22:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

