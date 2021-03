DJ JP Morgan kommt Apollo bei Greensill in die Quere - Kreise

Von Julie Steinberg und Duncan Mavin

NEW YORK (Dow Jones)--JP Morgan Chase & Co will laut informierten Personen Kunden des insolventen Finanz-Startups Greensill Capital abwerben. Damit könnte die nach Vermögenswerten größte US-Bank die Pläne des Investors Apollo Global Management durchkreuzen, der mit Greensill über einen Kauf des operativen Geschäftes verhandelt.

JP Morgen tut sich demnach mit der Technologieplattform Taulia Inc. zusammen, von der viele Kunden zu Greensill kamen. Die Bank werde 3,8 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen, um Deals für die ehemaligen Greensill-Kunden auf der Taulia-Plattform zu finanzieren, sagten die Informanten. Es werde erwartet, dass andere Banken sich an der Aktion beteiligen und später weitere Mittel zur Verfügung stellten.

Der Vorstoß von JP Morgan habe die Gespräche zwischen Apollo, Greensill und seinen Insolvenzverwaltern erschwert, sagten die Personen, die mit den Verhandlungen vertraut sind. Ein Deal mit Apollo sei nun unwahrscheinlich. Apollo hatte mit Greensill über den Kauf des Kerngeschäfts für rund 100 Millionen Dollar verhandelt, wie das Wall Street Journal vergangene Woche berichtet hatte. Der Deal, der eigentlich bis Ende der Woche unter Dach und Fach gebracht werden könnte, wäre dann Teil des Greensill-Insolvenzverfahrens.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass die Gespräche zwischen Apollo und Greensill ins Stocken geraten sind.

Greensill hatte am Montag in Großbritannien Insolvenz angemeldet. Nachdem Versicherer ihre Deckung zurückgezogen hatten, hatte die Credit Suisse zu Wochenauftakt die 10 Milliarden US-Dollar schweren Supply-Chain-Finanzierungsfonds, die sie mit Greensill betrieb, ausgesetzt, wodurch eine wichtige Finanzierungsquelle für das Startup versiegte.

JP Morgan hat bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, als Geldgeber auf der Plattform von Taulia zu agieren. Das neue milliardenschwere Finanzierungspaket von JP Morgan-Taulia werde innerhalb weniger Tage anlaufen und als Überbrückungsmaßnahme für Greensill-Kunden dienen, sagten die Informanten weiter.

