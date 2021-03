Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist in dieser Woche sehr gut. Gestern markierte der DAX das nächste Rekordhoch. Die Vorgaben aus Übersee können sich größtenteils sehen lassen. Vor allem der US-Technologieindex Nasdaq drehte ordentlich auf. Bei den Einzelwerten geht es heute um Walt Disney, Netflix Tesla, Facebook, Whirlpool, Raymond James und Apple. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.