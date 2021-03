Die Addiko Bank hat das Geschäftsjahr 2020 knapp in der Gewinnzone beendet. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von plus 1,4 Mio. Euro, nachdem nach neun Monaten noch ein Minus von 6,4 Mio. Euro verbucht worden war. Im Jahr 2019 hatte das Institut noch einen Gewinn von rund 325 Mio. Euro geschrieben. Im Coronajahr lasteten jedoch deutlich gestiegene Risikokosten auf dem Ergebnis, teilte die Bank am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...