ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Munich Re nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Wie Analyst Iain Pearce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, gibt es nur wenige Gründe, um etwas an seiner Sichtweise auf die Aktie zu ändern. Die finalen Zahlen hätten wenig überraschend den schon bekannten Eckdaten entsprochen und die Aussagen zu den Vertragserneuerungen hätten im Rahmen seiner Erwartungen gelegen. Die Aktie werde bereits über ihrer langfristigen Durchschnittsbewertung gehandelt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 05:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

