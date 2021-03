Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) wird keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vorjahr gingen die Aktionäre ebenfalls leer aus. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2021 statt. Zuletzt wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie ausgeschüttet. Im Geschäftsjahr 2020 ist der Umsatz von Klöckner & Co um ...

