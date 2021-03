Quakenbrück (ots) - Mit dem Zertifikatskurs "Quality Manager Food and Feed" haben das DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. und die Professional School der Hochschule Osnabrück ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für die Lebens- und Futtermittelbranche etabliert, welches in seiner Form einzigartig ist: Experten bilden Fach- und Führungskräfte ein Jahr berufsbegleitend zum Quality Manager Food and Feed aus, welche nach erfolgreichen bestehen ein qualifiziertes Hochschulzertifikat erhalten.Der Zertifikatskurs 2020 zum Quality Manager Food and Feed wurde aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der CoVID-19 Pandemie Mitte des Jahres zunächst ausgesetzt. Dank der kurzfristigen Umgestaltung durch die Kursverantwortliche Dr. Karin Wiesotzki in Zusammenarbeit des Kooperationspartners Professional School der Hochschule Osnabrück, konnte das Programm des Kurses kurzerhand als Online- und Präsenzveranstaltung fortgesetzt werden und endet leicht verzögert im Februar 2021.Der Hintergrund der Etablierung dieses Formats ist die Qualität von Produkten. Sie ist abhängig von innerbetrieblichen Prozessen, analytische und technische Kompetenzen sowie ein funktionierendes Managementsystem. Dies bedeutet, dass Qualitätsmanager Kenntnisse auf technisch-analytischer Seite benötigen, sowie über verschiedene Managementmodelle zur Strukturierung und Optimierung von innerbetrieblichen Prozessen. Das Konzept des Zertifikatskurses vermittelt in zielgerichteter und kompakter Form praxisnahes Wissen zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements und seine rechtlichen Vorgaben aus Sicht von Zertifizierungen und Qualitätssicherung. Referenten seitens der Wissenschaft, Wirtschaft und Behörden sowie Auditoren, Vertreter der amtlichen Überwachung und erfahrene Juristen unterstützen mit ihrem Expertenwissen die verschiedenen Seminarthemen und bieten den TeilnehmerInnen des Kurses die Möglichkeit, alltägliche Themen und Fragestellungen anzusprechen und zu diskutieren. Weiterhin profitieren die TeilnehmerInnen durch den Ausbau ihres Netzwerkes, durch den direkten Kontakten zu Fachkundigen und Experten, während der Weiterbildung.Kurzportrait:Veranstaltungsort: DIL QuakenbrückDauer: 1 Jahr berufsbegleitendUmfang: ca. 280 Präsenzstunden plus Eigenanteil (u.a. in Form einer Projektarbeit)Zugangsvoraussetzungen: Grundkenntnisse in der Lebens- oder Futtermittelindustrie im Bereich des Qualitätsmanagements (nachgewiesen durch Hochschulbildung oder Berufserfahrung)Kursmodus: 2 Blockwochen (Mo - Fr) und 12 Seminare à 2 Tage (Fr + Sa)Kosten: 6.500 Euro inkl. Unterlagen und VerpflegungAbschluss: Hochschulzertifikat (Abschlussprüfung) (nach bestandenen Modulprüfungen)Anmeldeschluss: 16. April 2021Ansprechpartnerin: Dr. Karin WiesotzkiPressekontakt:DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V.Marek Witkowski+49 (0) 5431 183 286m.witkowski@dil-ev.deOriginal-Content von: DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127896/4859842