Die FX-Paarung AUDJPY hat in den letzten beiden Handelswochen nicht richtig performt. Doch das könnte sich jetzt ändern. Denn die nächste Rally-Bewegung steht bereits in den Startlöchern. Selbst ein erneuter kleiner Rücksetzer sollte dabei nicht störend sein. Wie die Sachlage genau aussieht, erfahren Sie in den folgenden Zeilen und er LIVE-Besprechung mit dem Forex-Experten Mike Seidl. Hop oder Top am Vorwochenhoch Tickmill-Analyse: Wochenchart im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...