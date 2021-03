DJ Disney-Sender ESPN kurz vor Rechteerwerb an Eishockeyliga - Kreise

Von Joe Flint

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportsender ESPN, der zum Medienkonzern Walt Disney gehört, steht offenbar kurz davor, die Übertragungsrechte für Spiele der Eishockey-Profiliga National Hockey League (NHL) langfristig zu erwerben. Eine Vereinbarung zwischen der NHL und ESPN könne noch in dieser Woche bekanntgegeben werden, sagten informierte Personen. Die Spiele würden dann sowohl in den Kabelfernsehsendern von ESPN als auch weiterhin über den Streamingdienst ESPN+ zu sehen sein. Zurzeit ist die Comcast-Tochter NBCUniversal der größte Fernsehpartner der NHL. Diese Geschäftsbeziehung werde bei einem Deal zwischen der NHL und ESPN nicht notwendigerweise enden, sagte eine der Personen.

