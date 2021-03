DJ MÄRKTE EUROPA/DAX & Co abwartend - Adidas nach Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte treten am Mittwoch im frühen Handel auf der Stelle. So legt der DAX um 0,1 Prozent auf 14.454 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich ebenfalls um 0,1 Prozent auf 3.791 Punkte. Positiv werden die jüngst hohen Handelsvolumina an den Börsen bewertet. Zudem besserte sich die Investoren-Stimmung zuletzt nochmals, nachdem vom Anleihenmarkt leichte Entspannungssignale kamen. Hier wird in den kommenden Tagen auf die Auktionen der US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 und 30 Jahren geschaut wie auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Es wird fest mit der Bestätigung der aktuellen Geldpolitik gerechnet, das Interesse gilt vor allem den Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum jüngsten Anstieg der Renditen.

Zudem wird davon ausgegangen, dass das seit langem erwartete US-Konjunkturpaket letztendlich durchgewunken wird. Hier gibt es Studien, dass zumindest ein Teil der Gelder durch die Empfänger am US-Aktienmarkt angelegt werden könnte. Die US-Privatanleger sind aktuell an der Wall Street extrem aktiv, was auch anhaltende Kurskapriolen wie bei Gamestop belegen. Aber auch eine Aktie wie Tesla sorgt bei einigen erfahrenen Marktteilnehmern an der Börse für Kopfschütteln. Denn es kommt nicht häufig vor, dass ein Wert aus dem breiten S&P-500 an einem Tag um knapp 20 Prozent haussiert. "Wenn ein S&P-500-Unternehmen sich an einem Tag wie Gamestop oder der Bitcoin bewegt, wissen wir, dass Ärger bevorsteht", mahnt Jeffrey Halley von Oanda.

Adidas verdient weniger - Dividende überrascht positiv

Nach Vorlage der Zahlen geht es für die Aktie von Adidas um 3,0 Prozent nach oben. Positiv stellen die Analysten von Baader den Dividendenvorschlag heraus, mit 3 Euro übertreffe er die Prognose der Analysten von 1 Euro sowie die Konsenserwartungen von 1,94 Euro erheblich. Der Sportartikel-Hersteller hat im Schlussquartal 2020 zwar deutlich weniger verdient aber den währungsbereinigten Umsatz leicht gesteigert. Unter anderem spürte der Konzern die erneute Verschärfung coronabedingter Ladenschließungen im November und Dezember. Im laufenden Jahr will Adidas den Umsatz währungsbereinigt im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich steigern.

Der Stahlhändler Klöckner & Co (+0,4%) hat vergangenes Jahr wegen Belastungen aus der Corona-Pandemie und Restrukturierungskosten erneut einen Millionenverlust verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahr verdoppelte sich der Nettoverlust. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern jedoch optimistisch. Die anziehende Nachfrage und das aktuell hohe Preisniveau sollen 2021 zu einem sehr deutlich verbesserten operativen Ergebnis führen.

"Brenntag kommt gut durch die Krise", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Auch wenn im Ausblick die Unsicherheit hervorgehoben werde: "Brenntag hat kaum unter der Krise gelitten und das wird auch so bleiben", so der Analyst. Zudem sei das Unternehmen auch bei der Transformation auf einem guten Weg, wie auch die Verjüngung des Vorstands zeige. Die Zahlen für das vergangene Jahr lägen in der Breite einen Tick über den Erwartungen. Das gelte für Umsatz, Gewinn und auch für die Dividende. Für die Aktie geht es um 3,1 Prozent nach oben.

Bouygues verkauft die Hälfte seiner Alstom-Beteiligung

Der französische Mischkonzern Bouygues hat 12 Millionen Alstom-Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens verkauft - das ist etwas mehr als die Hälfte seiner Beteiligung an dem Bahntechnikkonzern. Nach Abschluss der Transaktion sinkt die Alstom-Beteiligung von Bouygues auf 3,12 Prozent. Wie aus dem Handel zu hören ist, wurden die Alstom-Aktien zu 41,65 Euro je Stück verkauft, damit hat die Transaktion ein Volumen von knapp 500 Millionen Euro. Damit betrug der Abschlag gemessen am Schlusskurse von 43,07 Euro knapp 4 Prozent. Der Bouygues-Kurs legt leicht zu, Alstom tendieren dagegen etwas leichter.

Die Aktie von Nanorepro startet 16,7 Prozent höher in den Tag, nachdem das Unternehmen einen großen Auftrag erhalten hat.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.791,26 0,14 5,21 6,72 Stoxx-50 3.248,14 -0,07 -2,32 4,50 DAX 14.453,75 0,11 15,81 5,36 MDAX 31.581,29 -0,13 -42,51 2,55 TecDAX 3.308,18 0,02 0,69 2,97 SDAX 15.135,90 -0,42 -64,51 2,51 FTSE 6.698,89 -0,47 -31,45 4,18 CAC 5.938,30 0,23 13,33 6,97 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,30 0,01 -0,54 US-Zehnjahresrendite 1,56 0,03 -1,12 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:04 Uhr Di,17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1884 -0,16% 1,1877 1,1889 -2,7% EUR/JPY 129,24 +0,05% 129,23 129,10 +2,5% EUR/CHF 1,1043 +0,02% 1,1043 1,1046 +2,2% EUR/GBP 0,8551 -0,19% 0,8563 0,8557 -4,3% USD/JPY 108,84 +0,21% 108,84 108,59 +5,4% GBP/USD 1,3862 +0,05% 1,3862 1,3894 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,5207 +0,02% 6,5207 6,5250 +0,3% Bitcoin BTC/USD 54.561,75 -0,45% 54.003,00 53.990,00 +87,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,87 64,01 -0,2% -0,14 +31,2% Brent/ICE 66,88 67,52 -0,9% -0,64 +29,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.712,68 1.715,90 -0,2% -3,22 -9,8% Silber (Spot) 25,81 25,98 -0,6% -0,17 -2,2% Platin (Spot) 1.165,90 1.174,25 -0,7% -8,35 +8,9% Kupfer-Future 4,02 4,02 +0,0% +0,00 +14,2% ===

