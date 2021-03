EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bringen Sie die Cloud zu Ihren Kunden: HPE GreenLake auf dem ALSO Cloud-Marktplatz



10.03.2021 / 10:20





Emmen, Schweiz, 10. März 2021 PRESSEMITTEILUNG

Bringen Sie die Cloud zu Ihren Kunden:

HPE GreenLake auf dem ALSO Cloud-Marktplatz



Jetzt können Reseller-Partner ihren Kunden das Cloud-Erlebnis von HPE GreenLake im Unternehmen (on premise) mit vorkonfigurierten Angeboten zum Bestpreis über den ALSO Cloud Marketplace noch einfacher zur Verfügung stellen. Und um den Einsatz noch unkomplizierter zu machen, werden die Vertriebspartner bald in der Lage sein, automatisierte Angebote und Rechnungen für Kunden zu erstellen.



HPE GreenLake Cloud Services bietet Kunden ein leistungsstarkes Fundament, um die digitale Transformation mit einer flexiblen As-a-Service-Plattform voranzutreiben, die im eigenen Rechenzentrum, am Edge oder in einer Colocation-Einrichtung betrieben werden kann. Die Lösung kombiniert die Geschwindigkeit und Agilität der Cloud mit der der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Transparenz, die eine hybride IT mit sich bringt. Sie bietet eine Reihe von Cloud-Services, die Innovationen beschleunigen, darunter Cloud-Services für Compute, Container-Management, Datensicherung, HPC, Machine Learning, Netzwerke, SAP HANA, Storage, VDI und VMs.

«2020 musste in aller Schnelle die Möglichkeit zum Home-Office und der remoten Zusammenarbeit aufgesetzt werden. Jetzt erkennen Unternehmen aller Größenordnungen, dass ein One-Size-Fits-All-Ansatz über die Public Cloud nicht für die Mehrheit ihrer Anwendungen und Daten funktioniert, die im Unternehmen oder am Edge verbleiben müssen. Kosten, Compliance, Kontrolle, Governance, Leistung und Sicherheit sind nur einige der relevanten Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit HPE unseren Channel-Partnern mit HPE GreenLake eine innovative, flexible und skalierbare Lösung für diese Herausforderung anbieten können», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).



Direkter Link zur Pressemitteilung: https://www2.also.com/press/20210310de.pdf



Kontakt zur ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

E-Mail: beate.flamm@also.com



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Weitere Informationen unter: https://also.com. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland.



Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.



Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.