In den letzten Wochen war die Angst an den Börsen groß. Die Tech-Werte, die sich besonders 2020 im Höhenrausch befanden, haben nun Dampf abgelassen. Nachdem Werte wie Tesla seit Jahresbeginn rund ein Viertel ihres Wert verzockt hatten, kam es gestern wieder zu einer kräftigen Gegenbewegung.Um einen Überblick über die Technologiebranche zu bekommen, bietet sich der Nasdaq 100 an. In diesem Index sind die 100 größten Nicht-Finanztitel der USA enthalten.Nachdem sich der Index seit dem Corona-Tief mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...