DJ Uniper will CO2-neutrales Methanol in Schiffsmotoren bringen

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper will CO2-neutrales Methanol als Treibstoff in der Schifffahrt etablieren. Dazu hat es sich mit dem Dienstleister Liberty Pier Maritime Projects und dem Ingenieurbüro SDC Ship Design & Consult zur "Green Methanol Cooperation (GMC)" zusammengeschlossen, wie das MDAX-Unternehmen bereits am Dienstag mitteilte. Mittelfristig wollen die Partner Schiffe etablieren, die den neuen Energieträger in den Motoren verbrennen können.

Im Fokus stehen zunächst die europäische Küstenfahrt mit Schiffsgrößen im Bereich von 5.300 und 8.300 Tonnen Tragfähigkeit sowie Containerfeeder. Für die Herstellung von CO2-neutralem Methanol wird Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und CO2 aus der Atmosphäre über biologische Einsatzstoffe oder direkte Luftabscheidung (Direct Air Capture) genutzt.

March 10, 2021 04:01 ET (09:01 GMT)

