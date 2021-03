Die Silberlake Real Estate Group legt mit dem "Silberlake Wohnen Fonds 20" ihren ersten alternativen Investmentfonds (AIF) auf. Der neue Fonds investiert in deutsche Wohnimmobilien mit Entwicklungspotenzial an attraktiven Standorten. Dabei wird der Fokus auf Immobilien in guten und mittleren Lagen der Rhein-Ruhr-Region und in den Großräumen Köln sowie Düsseldorf liegen. "Wir investieren bereits seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...