Berlin (ots) - Spannende Einblicke, angeregte Diskussionen und jede Menge Antworten: VISION.A Webinar feierte mit DoctorBox eine gelungene Premiere. Mehrere Hundert Teilnehmer:innen verfolgten das erste Webinar "SchnelltestToGo" des neuen E-Learning-Formats von APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE live. Julian Maar, COO von DoctorBox, und die beiden Apotheker Kay Klindwort und Dr. Björn Schittenhelm lieferten exklusive Einblicke in ihre Erfolgsprojekte und Strategien. Im Anschluss standen die charismatischen Experten den Kolleg:innen Rede und Antwort.Das Warten hat sich gelohnt: Mit Spannung fieberten sowohl die Initiator:innen von VISION.A Webinar als auch zahlreiche Apothekenteams der Premiere des neuen Formates entgegen. So fanden sich mehrere Hundert Teilnehmer:innen pünktlich um 18 Uhr vor dem Bildschirm ein, um den Start der E-Learning-Plattform mitzuverfolgen. Nach der Live-Ausstrahlung streamten zudem Hunderte Teilnehmer:innen das Webinar im on-demand-Bereich kostenlos nach und nutzten die Downloadoption.Den Startschuss gab Julian Maar mit seiner spannenden Keynote zum brandaktuellen Thema "Die Apotheke vor Ort als Testcenter in Ihrer Region - Erfahrungsbericht für eine digitale Organisation". Dabei erklärte er unter anderem das Erfolgsmodell DoctorBox. Das kam an: Bei der anschließenden Panel-Diskussion beantwortete Maar gemeinsam mit den beiden Apothekern Kay Klindwort und Dr. Björn Schittenhelm über eine Stunde lang live zahlreiche Fragen aus der Webinar-Community. Denn die Experten betrachten Corona-Testungen in Apotheken als essenziell - sowohl im Kampf gegen das Virus als auch, um den Stellenwert der Apotheken vor Ort zu verdeutlichen. Sie lieferten zahlreiche Tipps für die Kolleg:innen, damit auch deren Apotheken kurzerhand in Testzentren verwandelt werden können. Moderiert wurde das Webinar von VISION.A-Apothekerin Lena Ungvari.Ab sofort versorgt VISION.A Webinar zusammen mit starken Partnern aus der Branche das Apothekenpersonal regelmäßig mit exklusiven und aktuellen Informationen zu praxisrelevanten Themen. Die Teilnahme an allen Webinaren ist für die angemeldeten Teilnehmer:innen kostenlos. Sämtliche Inhalte stehen nach der Live-Ausstrahlung auch weiterhin im Teilnehmerbereich zum Nachstreamen oder auch zum Download zur Verfügung. Hier geht es zur Registrierung. (http://webinar.apotheke-adhoc.de/registrieren/)VISION.A Webinar ist die kostenlose E-Learning-Plattform für Apothekenteams - powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. Die Registrierung ist 24/7 unter webinar.apotheke-adhoc.de möglich.Sie möchten auch Ihre Marke ganz vorne in der Apotheke platzieren, Wissen vermitteln und den direkten Draht zu den Apothekenteams nutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie hier (https://webinar.apotheke-adhoc.de/fuer-kunden/), per E-Mail an sebastian.biedermann@el-pato.de oder telefonisch unter 030 - 80 20 80 591.Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeiter:innen Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.Pressekontakt:VISION.A WebinarAnnabell WagnerPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 529E- Mail: annabell.wagner@el-pato.deInternet: webinar.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/4859949