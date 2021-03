SEA Electric forciert die globale Expansion der proprietären Technologie für elektrische Nutzfahrzeuge - SEA-Drive(R)

LOS ANGELES, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach substanziellem Wachstum in neuen Märkten gab das globale Automobiltechnologie-Unternehmen SEA Electric Holdings Pty Ltd. (SEA Electric) bekannt, dass es eine erste Privatplatzierungs-Eigenkapitalfinanzierung mit einem Gesamtbruttoerlös von ca. 42 Millionen USD abgeschlossen hat.Die Nettoerlöse aus der Investition werden es SEA Electric ermöglichen, seine Position als Marktführer bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen zu festigen und gleichzeitig seinen beträchtlichen Auftragsbestand zu finanzieren und weitere Pilotprogramme mit Betreibern zu ermöglichen.



SEA Electric hat seine globale Geschäftszentrale und die Hauptgeschäftsführung in Los Angeles und verfügt derzeit über Niederlassungen in fünf Ländern und kann auf mehr als 1,5 Millionen Kilometer Tests und Inbetriebnahmen unabhängiger Erstausrüster ("OEM") in allen Märkten verweisen.

President und Gründer Tony Fairweather sagte: "Wir sind sehr erfreut, eine stark überzeichnete Eigenkapitalfinanzierung abgeschlossen zu haben und freuen uns, eine Reihe globaler institutioneller Anleger als Partner an Bord begrüßen zu dürfen.Die Finanzierung ermöglicht es SEA Electric, unsere Verkaufsanstrengungen zu beschleunigen und unseren Auftragsbestand zu vergrößern, während wir gleichzeitig Optionen prüfen, um noch in diesem Jahr eine Börsennotierung in den USA anzustreben."

SEA Electric arbeitet aktuell mit OEMs, Händlern, Betreibern und Aufrüstern von Nutzfahrzeugen zusammen, um eine neue Reihe von emissionsfreien LKW anzubieten, und ist im Zeitplan, in diesem Jahr mehr als 1.000 elektrische Nutzfahrzeuge auszuliefern.Das Unternehmen prognostiziert, dass bis Ende 2023 mehr als 15.000 Fahrzeuge auf der Straße sein werden.

"2021 wird ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise stattfinden, wie die entwickelten Märkte die Einführung von elektrischen Nutzfahrzeugen erleichtern, und die unaufhaltsame Dynamik wird Jahr für Jahr zunehmen", sagte Fairweather.

Zudem kommentierte Fairweather: "Wir sind sehr erfreut, Exro Technologies als strategischen Partner und Anteilsinhaber von SEA Electric begrüßen zu können.Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Exro auszubauen und dabei zu helfen, die Nutzung von Batterien in einer Second-Life-Anwendung zu optimieren."

Exro Technologies, ein führendes kanadisches Unternehmen für saubere Technologien und ein strategischer Partner und Anteilsinhaber von SEA Electric, ist in Bezug auf Leistung und Effizienz von Elektromotoren als Pionier und echter "Game Changer" bekannt.Laut Fairweather wird sich die Zusammenarbeit mit Exro auf die Nutzung von Elektro-LKW-Batterien für Energiespeicheranwendungen konzentrieren.Exro und SEA Electric werden gemeinsam das Battery Control System (BCS) von Exro für die Betriebsvalidierung entwickeln und den nächsten Schritt in Richtung Führungsrolle in der Leistungselektronik für Mobilität und Energiemanagement gehen.

"Wir sind hoch erfreut über die Zusammenarbeit mit SEA Electric, um die Dynamik hinsichtlich der Verbreitung von elektrischen Nutzfahrzeugen zu steigern", sagte Sue Ozdemir, Chief Executive Officer von Exro Technologies."Wir haben eine starke Beziehung zu Tony und dem SEA Electric-Team und freuen uns sehr, die Vorteile des BCS-Co-Entwicklungsprojekts nutzen zu können."

In enger Zusammenarbeit mit seinen Anteilsinhabern, Anlegern und Partnern, darunter bei dieser Finanzierungsrunde Exro, der exklusive Finanzberater Eight Capital und die internationale Anwaltskanzlei Vinson and Elkins, bestätigt Fairweather, dass das Unternehmen in diesem Jahr auch Optionen für eine Börsennotierung in den USA ausloten wird.

Hintergrund der Finanzierungsrunde der Serie A

Gemäß der Finanzierung gab SEA Electric etwa 1,1 Millionen Vorzugsaktien der Serie A zu einem Preis von 40,1995 US-Dollar je Aktie aus, die die Zeichner optional in Stammaktien von SEA Electric umwandeln können und unter bestimmten Bedingungen, einschließlich des Abschlusses einer öffentlichen Transaktion durch SEA Electric, automatisch in Stammaktien umgewandelt werden.

SEA Electric - Zeitleiste

2012 -- Gründung von SEA Electric in Australien

2017 - Markteinführung des ersten SEA Electric-Modells nach 5 Jahren Produktentwicklung/Feldtests

2017 - Markteinführung der SEA-Drive-Modelle

2018 - (Mai 2018) Isuzu Australia startet Pilottest von SEA Electric-Elektrofahrzeugen

2018 - (September 2018) Eröffnung der Fabrikanlage in Melbourne

2019 - (März 2019) Eröffnung der Einrichtung in Neuseeland

2020 - (Januar 2020) Eröffnung der Einrichtung in Los Angeles, California (Torrance)

2020 - (Februar 2020) Australien gewährt SEA Electric Patent für Managementsystem elektrischer Nutzfahrzeuge

2020 - (Mai 2020) Staples bietet ersten SEA Hino 195 EV-Lieferwagen in Kalifornien an

2020 - (Dezember 2020) Kanada gewährt SEA Electric Patent für Managementsystem elektrischer Nutzfahrzeuge

2020 - (Dezember 2020) Toyota Indonesia schließt sich mit SEA Electric bezüglich der Entwicklung und des Baus des Toyota Innova EV-Prototyps zusammen

2021 - (Mai 2021) SEA Electric stellt auf der Brisbane Truck Show den ersten SEA Hino Australian SKD montierten EV-LKW, den SEA Hino 300, für den Markt vor

Über SEA Electric

Das globale Automobiltechnologie-Unternehmen SEA Electric wurde 2012 in Australien gegründet und entwickelte seine proprietäre elektrische Antriebssystemtechnologie (bekannt als SEA-Drive) für städtische Liefer- und Verteilerflotten auf der ganzen Welt.

SEA Electric ist weithin als Marktführer bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen auf globaler Basis anerkannt, verfügt über eine globale Präsenz und bietet Produkte in sieben Ländern an, darunter die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Thailand, Indonesien und Südafrika, mit insgesamt mehr als 1,5 Millionen Kilometern, die von unabhängigen OEMs getestet und international im Einsatz sind.

Der globale Vertrieb, der Kundendienst und das Engineering sind in allen Niederlassungen vertreten, wobei Nordamerika mit mehr als 30.000 Einheiten pro Jahr für SEA Electric die größte Kapazität für Aufrüstungen hat.

