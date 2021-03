Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel höher präsentiert. Der ATX legte bis etwa 10.00 Uhr um 0,38 Prozent auf 3.145,14 Punkte zu. Damit liegt der ATX in der laufenden Handelswoche auf Kurs zu seinem 3. Gewinntag. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht zur Wochenmitte überwiegend eine freundliche Anlegerstimmung vor. Am Vorabend hatte die US-Technologiebörse Nasdaq sehr starke Vorgaben ...

