DJ SAP-Tochter Qualtrics übertrifft Umsatzerwartungen - Aktie fällt

Von Jon Swartz

NEW YORK (Dow Jones)--Die SAP-Tochter Qualtrics hat ihren Verlust im vierten Quartal deutlich verringert und beim Umsatz die Analystenerwartungen übertroffen. Dennoch gab die Aktie im nachbörslichen US-Handel rund 2 Prozent ab.

Das vierte Quartal "krönt ein starkes Jahr", was durch konstante Zuwächse bei den Abonnements untermauert werde, sagte Qualtrics-Chef Zig Serafin. Die Abonnementeinnahmen stiegen im Quartal um ein Drittel auf 160,4 Millionen Dollar. "Wir sehen zwei Trends: Fast alles wird digital, und unsere Technologie-Kategorie ist eine der am schnellsten wachsenden im Bereich Software" mit einem adressierbaren Markt von 60 Milliarden Dollar, sagte Serafin weiter.

Die frisch an der Nasdaq gelistete US-Softwaregruppe schrieb im Schlussquartal einen Nettoverlust von 14,5 Millionen US-Dollar oder 3 Cent je Aktie, verglichen mit einem Verlust von 147,3 Millionen Dollar oder 35 Cent je Anteil im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 8,1 Millionen oder 2 Cent je Aktie. Der Umsatz sprang um 24 Prozent auf 213,6 Millionen Euro.

Analysten hatten laut Factset mit einem Quartalsverlust von 3 Cent je Aktie bei Einnahmen von nur 92,8 Millionen Dollar gerechnet.

Die von SAP ausgegliederte Qualtrics International Inc hat am 28. Januar an der Nasdaq debütiert und schloss an jenem ersten Handelstag bei 45,50 Dollar. Am Dienstag schloss die Aktie bei 37,14 Dollar, ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vortag. Der S&P 500-Index hat in diesem Jahr bislang 3 Prozent zugelegt.

March 10, 2021 04:21 ET (09:21 GMT)

