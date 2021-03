Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (27.02.) zur Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton wähnten wir den Wert in der entscheidenden Phase.Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (27.02.) zur Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton wähnten wir den Wert in der entscheidenden Phase. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich einiges getan. Rückblick. In der betreffenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...