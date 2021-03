Frankfurt am Main (ots) - Während der Schwangerschaft leistet der Körper Unglaubliches. Neun Monate lang ist er dem heranwachsenden Baby ein Zuhause, versorgt und schützt es. In dieser besonderen und zugleich herausfordernden Zeit benötigt der Körper deshalb spezielle Pflege. Das neue LILLYDOO for mom Schwangerschaftspflegeöl (https://www.lillydoo.com/de/produkte-lillydoo-mom/schwangerschaftspflegeol?utm_source=press&utm_medium=mailing&utm_campaign=pregnancyoilmailing&utm_term=nl&utm_content)versorgt die Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und schenkt werdenden Mamas tägliche Spa-Momente.Hautpflege und Wohlfühlmomente in einemIm Laufe der neun Monate können werdende Mamas nicht nur ihrem Babybauch regelrecht beim Wachsen zuschauen, der gesamte Körper verändert sich - und damit seine Bedürfnisse. Die Haut an Bauch, Oberschenkeln, Po und Brust muss sich in kurzer Zeit dehnen und wird stark strapaziert. Trockenheit und Dehnungsstreifen können die Folge sein. Das LILLYDOO for mom Schwangerschaftspflegeöl aus wertvollen Inhaltsstoffen 100 % natürlichen Ursprungs ist speziell auf die Bedürfnisse der Haut in der Schwangerschaft abgestimmt. Es fördert ihre Elastizität, schützt sie vor dem Austrocknen und kann so helfen, Dehnungsstreifen vorzubeugen.- Hagebuttenöl enthält von Natur aus Retinsäure und Omega-6 Säuren, die die Regeneration der Haut beschleunigen und so besonders trockene und geschädigte Partien pflegen.- Algenextrakt schützt vor dem Austrocknen, stimuliert die Bildung von Kollagen und Hyaluronsäure und fördert so die Elastizität der Haut.Als Begleiter des täglichen Pflegerituals unterstützt das LILLYDOO for mom Schwangerschaftspflegeöl werdende Mamas nicht nur dabei, ihrem Körper, sondern auch ihrer Seele etwas Gutes zu tun. Es lädt sie dazu ein, wertvolle Momente für sich selbst zu genießen und sich in ihrem verändernden Körper rundum wohlzufühlen.Neben dem täglichen Einölen nach der Dusche oder immer dann, wenn sich die Haut trocken anfühlt, gehört dazu hin und wieder auch eine wohltuende Bauchmassage. Das Besondere daran: Eine Bauchmassage ist nicht nur entspannend für die werdende Mama, sondern bietet auch ihrer Partnerin/ihrem Partner die Gelegenheit, schon vor der Geburt eine Bindung zum gemeinsamen Kind aufzubauen.Das Schwangerschaftspflegeöl pflegt nicht nur werdende Mamas: Auch nach der Geburt spendet es der Haut Feuchtigkeit und fördert ihre Elastizität.Pflegeexperte für empfindliche HautMit der Pflege empfindlicher Haut kennt sich LILLYDOO aus. Und da nicht nur zarte Babyhaut, sondern auch die beanspruchte Haut werdender Mamas besonderen Schutz benötigt, geht LILLYDOO keine Kompromisse ein und verwendet im Schwangerschaftspflegeöl ausschließlich hochwertige Inhaltsstoffe 100 % natürlichen Ursprungs und 0 % Parfüme. Unabhängige Institute bestätigen: Das LILLYDOO for mom Schwangerschaftspflegeöl ist zertifiziert biologisch, vegan und das Allergierisiko minimal.Pressekontakt:Ilka Glemit / Valerie Heckpresse@lillydoo.comOriginal-Content von: Lillydoo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149401/4860056