Heidelberg (pta019/10.03.2021/11:15) - Das am 16. Februar 2021 angekündigte Bezugsangebot auf 77.196 Stück neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Enapter AG (Symbol: H2O) mit einer Bezugsfrist bis 9. März 2021 wurde mit 42% überzeichnet. Das Bezugsangebot ist damit abgeschlossen.

Die Privatplatzierung des größten Teils der Kapitalerhöhung von insgesamt bis zu 1.314.635 neuen Aktien zum Bezugspreis von 22,00 Euro je neuer Aktie endet am 15. März 2021. Die Privatplatzierung richtet sich in dem noch verbleibenden Zeitraum an Investoren, welche neue Aktien ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro je Angebot zeichnen möchten.

