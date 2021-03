Köln (ots) - Ab sofort vermittelt Hundeprofi Martin Rütter nicht nur im TV, sondern auch in einem neuen Podcast spannendes Wissen zu Hunden und weiteren Tieren. Gemeinsam mit Wissenschaftsreporterin Katharina Adlick präsentiert er ab heute "Tierisch menschlich" (Link: https://audionow.de/podcast/a68f3d3e-74ff-455a-b8aa-95b765c04604). In ihrem Podcast, einer Produktion der Audio Alliance, sprechen Martin und Katharina über ihre Lieblingsthemen: die Beziehung zwischen Mensch und Hund, das merkwürdige Verhalten mancher Zweibeiner, Neues aus der Forschung und skurrile Geschichten aus dem Leben mit Haustieren. Hörer*innen erfahren viel über den Hundeprofi persönlich, seine Ansichten zu Lakritzschlümpfen, Strafzetteln und Talkshows und natürlich immer wieder Privates über den inoffiziellen First Dog Deutschlands: Martins Hündin Emma. Außerdem werden Fragen wie diese geklärt: Was haben 30.000 Jahre gemeinsame Entwicklung mit Mensch und Hund gemacht? Welche Missverständnisse gibt es zwischen Mensch und Hund? Und warum ist unser Umgang mit Hunden und anderen Tieren eigentlich so widersprüchlich? Der Podcast erscheint jeden Mittwoch bei AUDIO NOW und allen gängigen Podcast-Plattformen.Martin Rütter: "Wir haben unseren Podcast "Tierisch menschlich" getauft und genau darum wird es sich auch drehen. Also um Themen aus beiden Welten. Wir werden aber auch über Dinge sprechen, die die Menschen- und Hundewelt nicht braucht, werden die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten und ich werde Euch erklären, warum es durchaus sinnvoll sein kann, mal einen Abend in einer mit Lakritz gefüllten Badewanne zu verbringen. Ihr seht, ich habe jetzt schon jede Menge Spaß an dem Thema und würde mich freuen, wenn Ihr reinhorcht."Und darum geht es in der ersten Folge "Wie alles begann": Die Geschichte, wie Mischlingshündin Emma und Martin Rütter zusammen fanden, klingt eigentlich zu absurd, um wahr zu sein. In jedem Fall ist sie ein weiterer Beweis für die These des Hundeprofis: Jeder kriegt den Hund, den er verdient. Was er damit meint, wie Emma mal eine ganze Garderobe in ihre Einzelteile zerlegte, welche Regeln am wichtigsten sind, wenn ein Hund einzieht, warum "nasser Hund" so ein unvergleichlicher Wohlgeruch ist und wieso Hundewelpen so viel niedlicher aussehen als Babies, klären Martin Rütter und Katharina Adick in der Auftaktfolge.Über Audio Alliance:Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4860121